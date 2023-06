Reprodução Milionárias, Jade Picon e Franciny se recusam a pagar cadeira na praia

Economia! As influenciadoras Francyne Ehlke e Jade Picon se recusaram a pagar 70 euros, aproximadamente 500 reais, para sentar em uma espreguiçadeira. A situação aconteceu em um clube de praia, conhecido pelo custo de alto padrão. Franciny e Jade estão de férias em Mykonos, na Grécia.



Durante um vlog, Franciny Ehlke compartilhou com os seguidores como são as praias da região. No relato, ela enfatizou que as melhores praias ficam em clubes privativos.

"Eu fui lá porque eu encontrei as meninas, Vivi, Jade e a gente foi numa festa. E aí a gente sentou na cadeira, cadeira de espreguiçadeiras, de praia mesmo, e eles falaram assim, 'Para você sentar, você tem que pagar 70 euros'".

Continuou, justificando a recusa: "Imagina gente, 500 reais para você sentar [...] É óbvio que a gente não sentou, né?! Porque a gente não achou nosso dinheiro no mato".

Jade Picon se mudou para o Rio de Janeiro no último ano. A influenciadora alugou uma casa de aproximadamente R$ 16 milhões, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. A casa pertencia ao ex-jogador do Flamengo, Andreas Pereira.

Empresária e dona de uma linha de maquiagens, Franciny Ehlke se destaca com a ostentação nas redes sociais. Em pouco mais de um ano vendendo cosméticos, a influenciadora faturou mais de R$ 130 milhões, segundo a Mboom.