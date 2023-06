Divulgação Música de Melody e Naldo é retirada do Spotify após deboche com Anitta

Melody gerou polêmica entre os fãs de Anitta nesta terça-feira (27) ao revelar que o novo single, intitulado "Love, Love", em parceria com Naldo Benny, ultrapassou a música "Funk Rave" da Poderosa. No entanto, após a comemoração da jovem cantora, o single foi removido da plataforma de streaming de música Spotify.

Ao buscar a canção no aplicativo, é informado que ela não está disponível. Além disso, "Love, Love" não consta mais na lista das músicas mais populares da plataforma, resultando na retomada da posição anterior para "Funk Rave", de Anitta.





Nas redes sociais, Melody havia compartilhado uma captura de tela do ranking e foi alvo de críticas dos fãs de Anitta, com quem a cantora já teve alguns desentendimentos ao longo das carreiras.

"Quando você sabe que venceu", escreveu Melody nas redes sociais. Um fã de Anitta retrucou dizendo: "Quando você alcançar o topo 1 global, com 23 milhões de ouvintes, o Guinness e tantos outros recordes, então você pode se vangloriar". Outro comentou: "Por que competir com Anitta?".

O Spotify foi procurado pela equipe do iG Gente para maiores esclarecimentos sobre a retirada da música da plataforma, mas ainda não houve retorno.

🚨AGORA: Música ‘Love Love’ parceria de Naldo e Melody foi retirada do Spotify. pic.twitter.com/wFLaF1fl5h — CHOQUEI (@choquei) June 27, 2023





