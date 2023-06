Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna

A cantora Madonna está enfrentando problemas sérios de saúde. A artista foi internada no último sábado (24) após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana grave. O empresário afirmou nesta quarta-feira (28) que a cantora está sendo tratada na UTI. Por motivos de saúde, a turnê comemorativa dos 40 anos de carreira foi cancelada.

"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave, que a levou a ficar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa", informou Guy Oseary nesta quarta-feira (28).

Segundo o empresário, a turnê será remarcada. "Neste momento precisaremos pausar todos os compromissos, inclusive a turnê. Informaremos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados".

Madonna entraria com a nova turnê no dia 15 de julho. A "Four Decades, The Celebration Tour", que celebra os 40 anos de carreira, teria estreia em Vancouver, no Canadá.