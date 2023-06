Reprodução/Youtube Paula Burlamaqui afirma interesse em Caetano: "Adoraria namorar Caetano

A atriz Paula Burlamaqui deu uma entrevista ao podcast "Papagaio Falante" e relatou que já formou trisal e fez sexo em grupo com o cantor Caetao Veloso e a amiga Paula Lavigne.

Paula contou que era casada com Jorge Guimarães e ficou muito desapontada com a situação. "Isso foi um fetiche do Brasil. Quem me dera. Adoraria namorar Caetano Veloso. Fiquei muito amiga deles, namorava o Jorge na época. A gente saiu juntos, mas o legal era falar que a gente fazia suruba. Fiquei muito chateada na época, por causa do meu marido.", disse ela.

A atriz já teve casos com alguns artistas, como Djavan, Marcos Palmeira e Kadu Moliterno. "Namorei o Marcos Palmeira um pouquinho, muito pouco. O Kadu, namorei um pouco, e o Djavan, muito pouco. Não namorei nenhum deles, foi só pegação. Eu estava nessa fase de zoeira.", disse.

Paula afirmou que não se relaciona com mulheres, apesar de ser questionada em ter ficado com a cantora Ana Carolina. "Se eu fizesse tudo o que esse povo fala. Nunca fiquei com uma mulher. Eu gosto de homem. Acho mulher chata. Deus me livre de ter uma relação com uma mulher. Meu negócio é p@&." , desabafou.

Confira o podcast completo: