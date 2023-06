Reprodução/Instagram/@compadrewashington Compadre Washington

O cantor Compadre Washington, que está internado em estado estável desde a última terça-feira (27) após ter uma crise de hipertensão arterial, adiou o o 'Arrastão do Compadre', show que faria pelas ruas do bairro da Saúde, em São Paulo, nesta quarta-feira (28).



A equipe so cantor informou a mudança de planos pelo Instagram. "Comunicado importante -- A produção do 'Arrastão do Compadre' que aconteceria hoje, 28 de junho, pelas ruas do bairro da Saúde, informa que o evento precisou ser adiado por motivo de saúde do seu idealizador, o cantor Compadre Washington, que encontra-se hospitalizado na capital baiana. Ao tempo, informamos que nosso Compadre apresenta um quadro clínico estável e, em breve, uma nova data será marcada", diz a nota.



Compadre Washigton passou nal na última segunda-feira (26) durante um show em São Sebastião do Passé, em Salvador (BA). Ele se apresentava no arrastão dos ambulantes na cidade no trio do "É O Tchan". O show foi concluído por Beto Jamaica. Compadre Washington foi encaminhado ao Hospital Municipal Albino Leitão, onde recebeu os primeiros atendimentos.