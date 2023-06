Reprodução / Instagram / @ricoof Rico Melquiades se revolta com Mariana Rios

Rico Melquiades usou as redes sociais para desabafar a irritação com Mariana Rios. Acontece que a apresentadora ficou interrompendo Sandra Melquiades, mãe do influenciador.

No vídeo ele explica que a mãe estava expondo uma traição de Victoria Macan, mas que a apresentadora não deixava ela falar.

“A apresentadora não tem moral pra mandar outro calar a boca (…). Gente, minha mãe… Vou marcar Mariana Rios aqui. Mariana Rios, minha mãe está há meia hora querendo falar, minha irmã. Reality show você deixa um falar e deixa o outro falar também”, gritou Rico no vídeo que logo excluiu.

“Gente, apaguei tudo pra poder falar com mais calma, porque eu estava descontrolado“, explicou.

“O que eu fiquei nervoso, foi porque a Victoria falou, falou, falou e quando foi a vez da minha mãe falar, a Mariana Rios meio que cortou ela“, pontuou. “Gente, não venham falar que isso é bonito, porque não é bonito Porque, quando ela entrou no programa, ela entrou amando o cara, louca, apaixonada, perfeita etc. Quando começou a ficar com o Murilo, ela começou a taxar o cara como tóxico (…). Isso não é bonito gente. Tanto pra homem, quanto pra mulher”, finalizou o comediante.

