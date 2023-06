Reprodução/Instagram Gabi Brandt limita comentários das redes sociais após polêmica com Saulo Poncio

Na noite da última terça-feira (27), Gabi Brandt reapareceu no perfil do Instagram após a polêmica com Saulo Poncio vir a tona.

Fazendo uma publicidade, a influenciadora limitou os comentários da publicação, deixando apenas liberado para quem é seguido por ela.





A situação de Gabi começou porque a influenciadora Laura Araújo, que acusa Saulo Poncio de estupro, desabafou sobre a luta na justiça para a condenação do cantor e afirmou que uma mulher pagou um advogado para uma testemunha a favor do artista. Internautas apontaram que ela falava da ex-esposa de Poncio, com quem tem três filhos.

Os comentários limitados geraram mais críticas a Gabi Brandt porque, de acordo com os internautas, ela está se escondendo da situação.

