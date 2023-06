Pronunciamento de Gabi

Gabi se pronunciou sobre a acusação de defender Saulo no caso de abuso sexual. "Não sou de resolver as coisas por aqui e acho que você já perceberam. Inclusive, já fui muito prejudicada por isso. Mas, as pessoas acreditam no que querem, independente de pronunciamento (como já neguei coisas aqui e até hoje não acreditam em mim, então entendi que não adianta). Partindo desse princípio, no momento, só posso dizer que obviamente tomarei as providências judiciais cíveis e criminais cabíveis para que essa história seja resolvida no lugar certo", disse no Instagram.