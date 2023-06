Reprodução/Instagram Gabi Brandt perde seguidores após exposição; números de Saulo oscila

Gabi Brandt e Saulo Poncio deram o que falar durante o final de semana após a influenciadora ser acusada de defender o cantor em caso de abuso sexual .

A influenciadora Laura Araújo, que acusa Saulo Poncio de estupro, desabafou sobre a luta na justiça para a condenação do cantor e afirmou que uma mulher pago um advogado para uma testemunha a favor do artista. Internautas apontaram que ela falava da ex-esposa de Poncio, com quem tem três filhos.

Com a viralização da notícia, a ex-De Férias com o Ex perdeu mais de 76 mil seguidores no Instagram, saindo da marca de 7 milhões.

Já o cantor vinha ganhando seguidores, porém no domingo (18), perdeu pouco mais de mil.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o caso. "Retrato da sociedade, a mulher sempre é mais julgada que homem, bizarro demais…", disse uma; "Essa mulher vai se afundar por causa desse boy e ele vai seguir intacto", declarou outra; "Ele ganhando seguidor é o fim da picada", opinou uma terceira.

