Gabi Brandt se envolveu em uma polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira (13). A influenciadora Laura Araújo, que acusa Saulo Poncio de estupro, desabafou sobre a luta na justiça para a condenação do cantor e afirmou que uma mulher pago um advogado para uma testemunha a favor do artista. Internautas apontaram que ela falava da ex-esposa de Poncio, com quem tem três filhos.

Araújo explica que a testemunha em questão é uma "ex-amiga" que não sabe detalhes sobre o caso da violência sexual, já que não estava presente na ocasião. A influencer ainda relatou que outras "ex-amigas" da testemunha mencionada a procuraram e contaram que ela depôs a favor de Saulo após conversar com uma mulher, apontada como Gabi na web.





"Mais de uma amiga dela [testemunha], que pararam de falar com ela, vieram falar comigo depois, de coisas absurdas que ela contava. Ela [ex-amiga da testemunha] contava das duas [testemunha e Gabi Brandt] combinando coisas, que a mulher [Brandt] paga o advogado dela [testemunha]. E vocês achando que a mulher, coitada, é vítima da situação. Não é, está com ele, do lado dele", afirmou Laura.

Laurinha Araújo, que acusa Saulo Poncio de estupro, diz que Gabi Brandt está bancando advogado de testemunha de defesa do cantor pic.twitter.com/T1Drkygwr2 — Mariana Morais (@moraismarianam) June 17, 2023





Após as declarações, a influenciadora Brenda Monique ainda saiu em defesa de Laura Araújo. "Tudo que ela falou não foi nem 1/3 do que ocorreu. Tem mulher que é um desserviço. Mais de 10 vítimas, todas com 18 anos. A mulher sabe de tudo e finge de louca. Por trás dos panos em contato com pessoas que não sabem nem um terço do que ocorreu para tentar aliviar a culpa de um estuprador", escreveu na página "SubCelebrities".





