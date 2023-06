Reprodução/Instagram - 20.06.2023 Internautas confundiram o ex-BBB Serginho com o jogador de futebol contratado pelo Vasco





Serginho Orgastic, participante do "BBB 10", foi confundido com o jogador de mesmo nome contratado pelo Vasco. Torcedores foram até o perfil do ex-brother para parabenizá-lo pela contratação do time, acreditando que conversavam com o atacante.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O ex-BBB encarou a situação com bom-humor e mostrou algumas das mensagens que recebeu no Instagram. "Estou super feliz por entrar no Vasco", brincou nos stories, exibindo parabenizações como "bem-vindo ao Vasco" e "parabéns pela escolha".

🚨GRAVE: Torcedores do Vasco desejam boas-vindas ao ex-bbb Serginho, achando que é o Serginho atacante, que o time acaba de contratar. pic.twitter.com/QKjQ2LnHBy — Central Reality (@centralreality) June 19, 2023













O jogador Serginho chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (19) para assinar o contrato com o Vasco, o que motivou a confusão de torcedores nas redes sociais. O atacante não comentou a confusão dos internautas até o momento.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Após a repercussão da confusão na web, o ex-participante do reality show da Globo ainda compartilhou uma montagem com a frase "eu amo o Vasco".

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: