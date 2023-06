Reprodução Traição e grupo de amantes: a polêmica entre influencers e jogadores

A modelo e influenciadora Sinttya Ramos foi apontada como ex-amante do jogador Casemiro, que atua na Seleção Brasileira e no clube inglês Manchester United. O atleta é casado há 10 anos com Anna Mariana, com quem tem dois filhos. Com a repercussão do caso, internautas resgataram a relação de Sintttya com DJ Gabi Cavallin, influenciadora apontada como ex-amante de Anthony, que também atua na Seleção e no Machester United.

Em supostas conversas vazadas, Casemiro troca mensagens carinhosas e fotos com Sinttya Ramos. Em um trecho, o atleta se mostra enciumado com uma suposta conversa da amante com um rapaz chamado Daniel. As informações foram reveladas pelo jornalista Leo Dias.



Sinttya Ramos teria mantido um relacionamento com Casemiro entre 2016 até o fim de 2022. O término teria sido motivado por ciúme excessivo do craque da Seleção. Antes da relação extraconjugal, a paraibana trabalhava em uma loja de chocolates até ser convencida pelo jogador a deixar o emprego. Desde então, ela faz trabalhos como modelo.

Durante os anos de envolvimento, Sinttya teria acompanhado Casemiro nos países em que ele morou, Espanha e Inglaterra. A modelo também passeava por São José dos Campos, interior de São Paulo, cidade natal do jogador.

Em uma das mensagens divulgadas pelo site LeoDias, Casemiro estaria cobrando uma visita da suposta amante.

“Estou na Espanha faz tempos. E você, quando vem me visitar, amor? (…) Quero saber e ver se você se guardou para mim”, diz a mensagem atribuída ao atleta.

Após veículos noticiarem o suposto caso, Anna Mariana, esposa do jogador, se pronunciou defendendo o atleta.

"[emojis rindo] Ai cara, sério?! Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele".

Amizade

Com a repercussão do caso, internautas descobriram que Sinttya e DJ Gabi Cavallin teriam uma relação de amizade.

Em 2022, DJ Gabi Cavallin foi apontada como amante de Anthony, colega de Casemiro que também atua na Seleção Brasileira e Manchester United. A exposição do caso extraconjugal fez com que o relacionamento com Rosilenny Batista, mãe do filho dele, chegasse ao fim.

No Instagram, Sinttya publicou um registro ao lado da DJ. "Que saudade da minha dupla. Observação: essa viagem a Paris ficou para história. Babado, confusão e gritaria", escreveu a suposta amante de Casemiro.









Grupo das amantes

Segundo o jornalista Leo Dias, após os casos de traição serem expostos, as supostas amantes dos jogadores da Seleção Brasileira teriam criado um grupo no WhatsApp para se organizarem.

Em uma publicação que cita o caso, uma internauta debochou de DJ Gabi ao pedir para entrar no grupo. "Gabi, me adiciona no grupo das amantes", escreveu.

"Eu não estou, amorzão. Até um mês atrás eu era namorada e morava dentro da casa dele", respondeu a influenciadora.

Em outro comentário, Gabi também revelou detalhes do término. "Eu teria vergonha de falar isso, sendo que o macho já te largou", escreveu uma internauta. "Eu que larguei ele, amor. Mas tudo certo, vida que segue", rebateu a DJ.

Casos de infidelidade

Nos últimos meses, outros jogadores que já atuaram na Seleção Brasileira também se envolveram em escândalos de infidelidade. Em 2022, Karoline Lima expôs a traição de Éder Militão, enquanto ainda estava grávida da primeira filha do casal.