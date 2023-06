Neymar: famosos acusados de traição e outras polêmicas apoiam jogador

Andre Marinho

Ex-participante de "A Fazenda" e "Power Couple", André Marinho surpreendeu a todos quando a relação extraconjugal com Tailane Peixoto veio a tona em 2019. Surpreendendo ainda mais, foi exposto que, dessa relação, surgiu uma menininha, que hoje tem cerca de 4 anos. Passado a polêmica, André foi um dos apoiadores do craque da Seleção. "É sobre isso irmão. Sigam fortes e unidos, aparando as arestas, corrigindo as falhas, e Deus estará no comando de tudo, abençoando a família e a vida de vocês. Estarei Sempre na torcida", dedicou.