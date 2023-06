Reprodução/Instagram - 26.01.2023 Luana Piovani vive polêmica com o ex-marido, Pedro Scooby

Durante um episódio do videocast “Desculpa alguma coisa”, Luana Piovani abriu o jogo sobre relacionamentos passados e disse ainda apenas se preocupar com as mulheres e a luta delas para sobreviver e criar os filhos.

"Minha maior preocupação são sempre as mulheres, não estou nem aí para os homens. Graças a Deus, eles sempre foram instrumentos na minha mão, sempre fiz o que quis com eles e pouco sofri. Mas me preocupo com as mulheres porque somos nós que estamos sendo massacradas e lutando para sobreviver", afirmou a atriz.

Luana contou que se considera “blindada” a críticas pelos últimos 15 anos: "Uma quantidade grande de mulheres machistas fala loucuras sobre mim. Dói, mas não a ponto de eu ficar chorando, magoada. Sempre brinco que meu sistema de defesa foi feito na Nasa. As críticas não me abalam há pelo menos 15 anos. Tenho 32 de carreira, então demorei 17 anos para aprender isso. Corri para a terapia e sempre tive uma estima trabalhada".

A atriz tem dois filhos com Pedro Scooby, ex-marido com quem trava uma disputa judicial pública.