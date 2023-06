Marcelo de Assis Fã joga cinzas da mãe no palco de Pink

Durante o show desta segunda (26) em Londres, um fã pegou Pink de surpresa quando jogou as cinzas da mãe no palco.

A cantora chegou a pegar o pacote mas quando percebeu do que se tratava, ficou claramente desconfortável. "É a sua mãe? Como eu devo me sentir com isso?", falou Pink.

Ela prosseguiu cantando depois de devolver as cinzas para o dono.

O momento viralizou na web e os internautas comentaram: “Até num momento tenso desse ela é diva. Sonho ir num show dessa maravilhosa”. “Eu já tinha visto de tudo agora, isso aí é primeira vez. Povo doido.”, disse outra. “Isso daí é hate, fã que é fã não faz isso não”, opinou uma.

Assista o vídeo

Fã joga cinzas da sua própria mãe para Pink, durante show. pic.twitter.com/2ZdXKpol08 — PAN (@forumpandlr) June 27, 2023