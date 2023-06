Reprodução/Instagram Marcela Mc Gowan estragou pedido de casamento de Luiza nas Maldivas

Namorando há mais de dois anos, a ex-BBB Marcela Mc Gowan e a cantora Luiza Martins se consideram casadas. Morando juntas e amantes de gatos, elas já poderiam estar noivas, caso um erro da ex-BBB não atrapalhasse tudo.

Em conversa exclusiva com o iG Gente, elas relembram alguns perrengues que passaram em datas que seriam comemorativas. "O dia que eu ia pedir a Lu em namoro, e eu armei tudo bonitinho no quarto, arrumei com pétalas de rosa, estávamos viajando e aí a gente brigou e foi dormir chorando. Eu entrei na banheira com pétalas de rosas sozinha e ela dormiu na cama sozinha", diz a influenciadora.

Mesmo brigadas, a cantora teve um senso de cuidado com a amada. "Eu não podia nem sair do lado, porque vai que ela caia dentro da banheira", conta. Já o pedido de casamento rolaria em 2021, quando as duas aproveitaram uma viagem romântica para as Ilhas Maldivas.

"Já era para ter rolado, na verdade, quando a gente foi para as Maldivas. A Lu foi perguntar para minha irmã o que ela achava e a minha irmã veio perguntar para mim, só que a minha irmã perguntou assim: ‘O que você acha de você pedir ela em casamento lá?’ e eu respondi, ‘Ah, eu acho que nada a ver, acho lá muito clichê’, porque a Lu é muito moderna, muito descolada. Eu queria pedir ela em casamento de um jeito diferente, mas eu não sabia que era para eu ser pedida em casamento. Lá é muito minha cara, porque eu sou o clichê ambulante. Eu estraguei meu próprio pedido de casamento, minha irmã foi falar para ela, ela cancelou o pedido com medo de ser clichê. Perdemos os dois pedidos", diz Marcela, agora rindo.

Para Luiza, a situação é difícil. "Esse é um tópico sensível para mim", comenta, mas garantiu que uma nova história, desta vez vitoriosa, será contada logo.





Morando em São Paulo, Marcela e Luiza conseguiram criar uma rotina conjunta para conciliar as agendas de compromissos e shows pelo Brasil. "Organizamos uma rotina para que eu possa acompanhar o máximo de coisas possíveis. Eu nos últimos tempos fiquei mais presa aqui, no meu trabalho, e não acompanhei tanto a Lu, mas sempre que dá eu amo acompanhar ela", explica Marcela.

Atualmente, a empresária se dedica à marca de sexual care, a Magix. De cursos aos sexy toys, tudo foi pensado para "reescrever a história da sexualidade, sobretudo feminina" como diz o site. Segundo Marcela, Luiza foi parte importante no desenvolvimento, principalmente, dos produtos.

"A minha marca tem muita presença no meu dia a dia, a Lu foi fundamental desde a primeira etapa, ela, inclusive, foi minha testadora oficial de todos os primeiros escolhidos. Sempre testamos juntas e separadas. Ela me ajuda demais em todo o processo, na verdade. A Lu é muito meu braço direito em tudo, eu tiro muita dúvida com ela, mostro muita coisa para me dar opinião. Ela, com certeza, é parte fundamental disso tudo e tem a função mais legal, que é de testar", diz ela.

"A gente chama de selo Luicella de qualidade", brinca a cantora comentando sobre o nome do shipp do casal.

Marcela Mc Gowan e Luiza Martins garantem casamento e filhos no futuro e entregam se entrariam em um reality show de casal

Mesmo com dois pedidos de casamento "estragados", o casal garante que ainda vai oficializar a união com uma cerimônia e tanto. Além disso, um filho também está nos planos das duas.

"Queremos casar, não só para celebrar, mas para fazer o rolê acontecer. Queremos reunir as pessoas que a gente ama, viver esse momento. Neném, a gente pensa, eu não sei qual que é o momento certo, porque a gente vai ter que sentar e decidir sobre isso. Não existe acidentes para nós, mas eu tenho muita vontade, ela também e eu acredito que o baby daqui a um tempo", garante Luiza.

"Nós duas vivemos momentos muito intensos de carreira, então, os filhos estão um pouquinho mais longe, mas o casamento acho que fica mais perto", completa a influenciadora.

Já sobre uma participação em um possível reality de casais, vai caber a Marcela convencer a namorada. "Eu não sei se vejo a gente em um reality show de casais, não, mas quem sabe. Não é algo que a gente tem nos nossos planejamentos, mas eu nunca digo nunca, como boa sagitariana que sou. E Luiza nunca diz nunca para nada que eu peço para ela", aponta Marcela.

"Eu não vejo, não, mas se chegasse um convite tentador, ela ia expor cinco pontos e eu ia falar ok e a gente ia", pondera Luiza.

Em relação ao Big Brother Brasil, onde Marcela esteve na vigésima edição, Luiza foi direta. "Eu não! Acho que não, eu tenho um certo medo, muito medo".





















Marcela Mc Gowan e Luiza Martins analisam representatividade na comunidade LGBTQIA+

Para o casal, a exposição nas redes sociais fica por conta apenas das declarações ou pequenas dúvidas dos seguidores sobre a relação.

"Temos uma linha de se respeitar bastante. De levar às redes coisas que vão ser bem aproveitadas, de inspirações para outras pessoas, que fazem bem pra gente compartilhar. Não somos muito a favor de um oversharing, porque a gente gosta muito de manter um espaço só nosso no relacionamento, de preservar", conta Marcela.

E Luiza acrescentou: "Geralmente, quando a gente posta é alguma coisa muito natural, justamente por esse espaço que é nosso, não escolhemos por ser uma obrigação".









Na internet, muito se espera um "couples goals", um tipo de relacionamento que se coloca como meta para outras pessoas. Sabendo da pressão, elas usam da comunicação para manter os pés, tanto dos seguidores quanto delas, no chão.

"Desde o começo tem uma comunicação para tentar falar isso. Não existe casal perfeito, não existe perfeição. O que a gente sempre tenta comunicar é a sorte que a gente teve na vida de encontrar uma pessoa, de fazer um relacionamento funcionar. Acho que isso nós duas temos uma com a outra. Falamos muito disso quando a gente está falando da gente, de que não existe perfeição, existe alinhamento, existe vontade de fazer acontecer", explica Marcela.

"Sempre que a gente fica longe um tempo, abre caixinhas de pergunta, rola muito, ‘cadê Luiza’, ‘cadê Marcela?’, ‘Onde está?’. As pessoas que gostam do casal, acompanham, ficam preocupadas. Às vezes, a Luiza precisa passar uma temporada fora e o pessoal fica achando que a gente terminou, mas a gente tenta levar isso da maneira mais tranquila", completa ela.

Para Luiza, essa preocupação dos fãs é vista como algo positivo. "Hoje em dia, quando eu chego nos shows, na hora que eu desço da van, o povo já começa a procurar a Marcela. E aí eu adoro isso. A gente tem uma parada muito legal com o público", diz.

Sobre a representatividade na comunidade LGBTQIA+, Marcela analisa que nunca foi um tema "não normal". "A gente sempre brinca que esquece que somos um casal LGBT, na verdade. De repente, um dia a gente pensa ‘Meu Deus, a gente é gay’, mas pra gente é muito bom, é muito positivo sentir esse amor, principalmente porque eu senti muita falta na minha vida de representatividade. Eu sei que a gente está nesse lugar para outras pessoas e a gente tenta fazer disso o mais incrível possível".

Ela também relembra as mensagens que já recebeu de seguidores. "Já recebi muitas mensagens, tipo ‘minha mãe aceitou porque vê vocês juntas’, então é como se naturalizasse, já que são duas pessoas públicas, duas pessoas que as pessoas acompanham. ‘Ah, se elas podem ser amar assim, tá tudo bem minha filha amar também’, então eu acho que é um espaço bem importante. Não tínhamos tanta noção, foi acontecendo conforme o tempo foi passando. Temos muito respeito. É uma honra o carinho com as trocas", recorda.

Para a cantora, que se considera uma mulher lésbica, o fardo da responsabilidade demorou para ser tranquilo. "Eu sempre fugi da palavra responsabilidade sobre isso, mas eu entendi hoje que é uma responsabilidade e não é uma pressão exatamente assim. Eu, assim como a Marcela, fui entendendo o que isso representava ao longo do caminho, então, até hoje eu entendo um pouco mais o que significa isso para as pessoas. A galera entra no meu camarim, fala ‘obrigada por estar aí, no lugar de mostrar que tá tudo certo’. Aos poucos, eu entendo mais sobre o que a gente representa para as pessoas, mas é muito bonito, eu acho muito lindo ser essa pessoa pelo menos um pouquinho", declara.

Após passarem por fases de luto e conquistas juntas, Marcela e Luiza analisaram a importância de ter alguém sempre ao lado para dividir o peso e a leveza da vida. "Com a Marcela, eu assumo, que eu aprendi a ter um relacionamento diferente do que as pessoas, talvez o mundo, tenha entendido, ou eu tenho entendido. A gente se alimenta muito de coisas boas, uma da outra e eu percebi que com ela, sempre que a gente elogia, eleva, ajuda, abraça uma a outra, melhores as coisas são entre a gente", vibra Luiza.

"Sempre fomos muito suporte uma para outra e hoje eu entendo, quando eu olho para minha vida, despida de qualquer emocional grande que já existe de paixão e tudo, eu entendo a Lu também como a pessoa com quem eu quero dividir a minha vida. Realmente a pessoa com quem eu dividiria qualquer coisa que acontecesse comigo", afirma Marcela.













