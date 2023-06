Reprodução/Instagram Atriz reclama da escolha do nome da filha de Neymar e Bruna e é criticada

Naiumi Goldoni foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após falar do descontentamento com a escolha do nome da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi .

Mãe de Mavie, de 2 anos, a atriz de Chiquititas, Terra Prometida e Jesus publicou vídeos reclamando da situação, já que o nome da filha vai deixar de ser incomum.





"E eu feliz da vida que tinha escolhido nomes pouco usuais no Brasil (gosto pessoal, nada contra), mas agora Maviezoca vai ser uma entre milhões de meninas registradas como Mavie nos próximos anos. Só me resta dizer que eles têm bom gosto. Será que viram meu vídeo da revelação do nome?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas criticaram a postura de Naiumi. "Agora pronto, deu uma de Claudia Raia? Acostuma querida, era pra ter patenteado já que queria exclusividade", comentou uma; "Quer o nome exclusivo pra você amada?", questionou outra; "Troca o nome dela amor. Já ouviu falar em cartório? Vai lá, paga a taxa, e muda tudo", sugeriu uma terceira.

