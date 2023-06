Reprodução/TV Globo 'Vai na Fé' homenageia Gilberto Gil no aniversário de 81 anos do cantor

'Vai na Fé' surpreendeu os telespectadores ao fazer uma homenagem para Gilberto Gil, que completa 81 anos nesta segunda-feira (26).

Para demonstrar passagem no tempo no enredo da novela das sete, a produção colocou o elenco para cantar 'Tempo Rei' do cantor.





José Loreto, Luis Lobianco, Sheron Menezzes, Jean Paulo Campos, Mel Maia e os outros artistas soltaram a voz para a homenagem.

Nas redes sociais, os internautas se emocionaram com o momento especial e elogiaram a escolha da data para o ato.

Coisa mais linda essa passagem de tempo 🥺 #VaiNaFé pic.twitter.com/qKl1iYWvDK — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 26, 2023









o elenco todo cantando Tempo Rei no aniversário do Gilberto Gil. QUE MECANISMO. eu tô arrepiada. #VaiNaFe pic.twitter.com/eaVLYd6B7q — j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) June 26, 2023









O elenco inteiro na energia Glee, cantando tempo rei. Eu amei!!!! #VaiNaFé pic.twitter.com/bvAV8jRkxL — enola gomes💃🏻 (@ortencia1996) June 26, 2023

Vai na Fé é tão maravilhosa! ❤️ Tempo Rei cantada pelos personagens, na passagem de tempo e no aniversário de Gil. 🫶🏾 Eu amo tanto esta novela — Pretinha Teresa (@pretinhateresa) June 26, 2023





