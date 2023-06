Reprodução/Instagram O bailarino postou o ocorrido nas redes e web vai a loucura





Renan Silveira, bailarino de Luísa Sonza, sofreu um ataque homofóbico de um homem em um condomínio, enquanto gravava um vídeo de drag queen e publicou o ocorrido no perfil do Instagram, que deixou diversos seguidores abalados, nesta segunda-feira, (26).

No vídeo, um homem não gostou do jeito que o dançarino estava vestido e disse para que se retirasse do local. Renan, nada feliz com a situação, rebateu e questionou o indivíduo, o qual o obrigou a sair imediatamente da área em que o vídeo estava sendo gravado. Além disso, o homem insultou e foi ríspido com os produtores e Renan. "Você está toltalmente fora do padrão do condomínio. Você não pode usar a roupa que você está usando... você está rebolando..", reclamou o indivíduo.





No Instagram, Renan postou o vídeo do ataque e os internautas se manifestaram diante do ocorrido. "Nossa eu tô com muita raiva! Você ainda foi muito calmo, eu assistindo fiquei com vontade ir pra cima dele. Que ódio! DENÚNCIA JÁ! QUE ABSURDO!", disse uma colega do bailarino, "Processo já! Absurdo!, falou uma fã, "QUE ÓDIO", comentou outro.

