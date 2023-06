Reprodução Amanda Meirelles presenteia pai com carro luxuoso do BBB; veja o valor

A campeã do "BBB 23" Amanda Meirelles finalmente recebeu um dos prêmios do programa, um carro luxuoso da Chevrolet. No vídeo publicado nesta terça-feira (27), Amanda presenteia o pai com a caminhonete s10 Midnight, conquistada durante a prova do anjo em 11 de fevereiro. O modelo mais atual do carro pode custar R$ 310 mil.

"É muito bom presentear quem a gente ama, ainda mais quem já abriu mão de tanta coisa por mim [emoji de coração] Amo você Pai, você merece o mundo!", dedicou a médica.

O carro foi conquistado pela médica durante uma prova do anjo, disputada com o lutador Cara de Sapato. Amanda foi a primeira participante a encontrar duas plaquinhas da Chevrolet. No mesmo dia, ela já havia anunciado que presentearia o pai.

Além da caminhonete S10 Midnight, Amanda finalizou o programa com mais dois carros, sendo um deles a nova Chevrolet Silverado, que se tornou o veículo mais caro já presenteado na história do reality show, com preço estimado em R$ 500 mil. O outro carro foi a SUV Equinox RS, que pode ser encontrada por R$ 216 mil.