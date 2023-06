Reprodução/Instagram Amanda rebate críticas por "mendigar" trabalhos após vencer BBB 23

Desde a final do BBB 23, Amanda Meirelles vem sendo criticada pela falta de trabalhos, já que outros campeões ficaram mais tempo na mídia pós reality.

A médica fez questão de rebater as acusações de que estaria "mendigando" projetos.





Durante a semana, uma fã comentou que Amanda e uma loja de varejo seriam o "match perfeito". Na brincadeira, a influenciadora disse. "Cadê essa parceria?".

Em outro momento, uma seguidora se divertiu com o fato do Serasa estar em um círculo de interação da ex-BBB. "É o destino", declarou o Serasa.

Com suposições dos internautas, ela fez questão de esclarecer os boatos. "Algumas marcas falaram comigo na rede vizinha, na minha opinião é educado responder. Sem contar que já pedi muito emprego na vida, se fosse esse o caso não teria vergonha nenhuma. Na vida a gente tem que correr atrás mesmo quando se quer algo", disse ela.

