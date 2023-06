Reprodução/Instagram - 26.06.2023 Zé Felipe revelou intimidade com Virginia Fonseca





Zé Felipe fez uma revelação sobre uma intimidade com a esposa, Virginia Fonseca. Questionado pelo amigo e influencer Lucas Guedez, o cantor contou qual foi o lugar mais inusitado em que já fez sexo com a companheira.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Lugar mais estranho que já tiveram relação? Escada de emergência?", perguntou Guedez. “Não, acho que foi… Eu comi a Virginia dentro de uma piscina uma vez, lembra?”, respondeu o artista, pegando Fonseca de surpresa.





O influenciador ainda questionou o casal sobre outras questões do relacionamento e Virginia afirmou que o marido é o que "tem mais fogo". Zé Felipe ainda relatou que a influenciadora é a pessoa que mais gasta na relação.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

“Virginia gasta mais do que eu, mas quando eu gasto é uma paulada”, comentou o cantor. “Você gasta para você ou para ela?”, perguntou Guedez, ao passo que o artista disse gastar para a esposa. “E eu também, quando eu gasto é uma paulada para ele”, complementou Fonseca.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: