Reprodução/Instagram Zé Neto é entrevista por Léo Dias, para o programa "Fofocalizando"





O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja "Zé Neto e Cristiano", falou da traição de Neymar a namorada Bruna Biancardi, em entrevista ao programa Fofocalizando, nesta segunda-feira, (26), e mandou um recado para o jogador.

O sertanejo parabenizou o craque pela gravidez do segundo filho com Bruna, porém não deixou barato o caso exposto. "Neymar está de parabéns! Que Deus abençoe que a filha dele venha com muita saúde, parabéns pelo casamento e pare de ser burro, cara", desabafou.

Na semana passada, Neymar fez uma declaração pedindo perdão para Bruna Biancardi, por traí-la com a influenciadora Fernanda Campos, durante a véspera do Dia dos Namorados. A namorada do craque não se pronunciou diante da traição, mas apareceu junto ao jogador no chá revelação do bebê, que aconteceu neste sábado (24).