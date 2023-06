Reprodução/Instagram Neymar Jr deixa escapar nome da filha com Bruna Biancardi

Parece que Bruna Biancardi e Neymar Jr. já estão certos do nome da filha que estão esperando. Durante o chá-revelação no final de semana, o jogador de futebol deixou escapar o nome da bebê.

Enquanto cantava com a namorada a música, 'A Lenda', de Sandy & Junior, ele gritou "Mavie" em plenos pulmões.





O rumor ganhou mais força quando o influenciador Xurrasco citou o mesmo nome no evento.

Nesta segunda-feira (26), Bruna Biancardi usou as redes sociais para confirmar o nome da primeira filha.

Mavie vem da expressão francesa "ma vie" e significa "minha vida".

O chá revelação de Neymar e Bruna aconteceu no último sábado (24) na mansão do atleta, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e o grande momento contou com a presença de Davi Lucca, primogênito de Neymar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Nome filha Neymar Jr e Bruna Biancardi





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: