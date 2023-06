Reprodução Anitta comenta suposto romance com Juliette

A cantora Anitta surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (26) ao afirmar ter conhecimento da existência de contos amorosos dela com Juliette. Essas histórias são criadas por fãs e publicadas em sites de 'fanfics'. No entanto, a dona do hit 'Envolver' rejeitou a possibilidade de viver um romance com a ex-BBB.

No Twitter, Anitta declarou que a relação dela com a paraibana é de fraternidade. A cantora também destacou que ambas estão solteiras e curtindo a fase.

"E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e @juliette

tamo(sic) namorando HAHAHAHAHHAA tipo... uma com a outra... Hahahaha a gente é irmã E solteirasssss euemmmm".

Mencionada na publicação, Juliette entrou na brincadeira dos fãs. "Assume que tu me ama", respondeu. "Bora casar (com comunhão de bens)", completou.

Apesar da negativa, alguns fãs não desistiram do suposto casal. "Socorro, amooo essas fic. Anitta e Juliette seria um casalzão 😍❤❤", comentou, adicionando uma montagem das duas.

