Reprodução/TikTok Cantora foi criticada nas redes sociais pelo tom cômico que deu à situação

Anitta deu o que falar nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando a reação de homens turcos enquanto caminhava pelas ruas de Istambul. A cantora está no país para se apresentar na final da Champions League .



Nas imagens, a brasileira passeia por um shopping, enquanto os turcos tentam intergir, chamando ela de "linda", "baby" e até mesmo perguntando "quanto custa?".

Anitta deu um tom "cômico" à situação e foi bastante criticada pelos internautas por causa disso. Ela escreveu na legenda: "Quando ela passa, todo mundo olha". Já como trilha sonora, escolheu a canção "Funny Song" ("música divertida", em tradução livre).

"Ao invés de criticar o assédio, ela está divulgando como se fosse o máximo...", comentou uma usuária do Twitter. "Nossa, que engraçado o assédio, Anitta. Meus parabéns", disse outra.

Houve também quem elogiasse a atitude da cantora. "Ela sem medo de revelar o quanto a mulher latina é objetificada. Mesmo sendo famosa e rica, ela também passa por isso", opinou uma internaura.



Nos últimos dias, a artista já havia compartilhado uma cena parecida. Em outro vídeo, ela aparece dançando um trecho da coreografia de "Tá OK", de Dennis DJ e Kevin O Chris, de biquíni, em cima de um barco. Enquanto ela performa, várias pessoas que passeiam de iate a encaram e mexem com ela.

