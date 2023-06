Reprodução / Instagram / @qgdaanitta Anitta tem um instagram para conversar somente em português com os fãs

Na última quinta-feira (22), a cantora Anitta explicou aos seguidores, através do Instagram no qual se comunica em português, o motivo pelo qual não tem carros - mesmo que goste muito de dirigir e apareça em diversos veículos de luxo - e revelou: “não vale a pena para mim financeiramente”.



“Gente, eu não tenho carro: essa é a verdade que eu tenho para falar a vocês! Sou fascinada em dirigir, mas não tenho carro. Eu sou pão dura e não gasto dinheiro com coisas que não fazem sentido, eu só gasto dinheiro com coisas que fazem sentido, faço contas antes de gastar o meu dinheiro”, iniciou.



Ela ainda destacou que, como está sempre viajando entre Brasil, Miami e Los Angeles, “teria que ter três carros diferentes, isso significa três valores de carro mais três impostos e taxas de carro todo ano, em lugares diferentes”. Anitta diz que ter carro seria apenas um “luxo”.



“Luxo, para mim, é ver minha conta bancária sempre crescendo e não diminuindo por palhaçada. Eu amo dirigir, sou apaixonada por carros, me sinto livre e feliz. Acho que sou uma ótima motorista, estaciono e dirijo bem. Então, quando chego nos lugares, eu alugo, sempre. Por isso, vocês me veem com carros diferentes”, finalizou.

