Reprodução/ Casé TV Rafaella Santos leva fora de Rodrygo Goes

Na última quinta-feira (22), Rafaella Santos esteve no leilão beneficente promovido por Neymar e passou por uma situação embaraçosa.A irmã do atleta deu em cima do jogador Rodrygo Goes e acabou levando um fora. O momento repercutiu na web, que tirou sarro da situação.



No leilão, Rafaella anunciou um cruzeiro no norte da Europa para duas pessoas. Ela, então, aproveitou para sugerir que poderia viajar com Rodrygo, que dividia o palco com ela. "Pai, quem sabe, futuramente, você possa ter um genro. Rodrygo?", disse ela em direção ao pai.

Rodrygo, no entanto, respondeu: "Me deixe quieto". O jogador é amigo de Gabigol, ex-namorado de Rafaella. Além disso, ele foi apontado como affair de Maisa Silva recentemente.



Internautas repercutiram a cena. "Pegou o Gabigol, depois Lucas Lima e agora quer o Rodrygo. Tá pra nascer alguém mais santista que a nossa Rafaella Santos, a maior apreciadora dos meninos da vila!", disse um. "Neymar Pai olhando pra Rafaella e pensando 'era melhor ter sido preso'", escreveu outro.



Simplesmente Rafaella, irmã de Neymar, dando em cima do Rodrygo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/78gHHtLJ2Q — Sincerão (@oficialsincerao) June 23, 2023









ISSO DAQUI É SACANAGEM KKK



No leilão do Instituto Neymar, Rafaella Santos, a irmã do Ney, deu em cima do Rodrygo, que disse pra "deixar quieto". pic.twitter.com/Rux7XkI7zb — Curiosidades dos Clubes (@curiosiclubes) June 23, 2023





Muitas coisas são dhr nesse vídeo:



- Rafaella tomando um chega pra lá do Rodrygo

- Ney Pai puto porque foi preso por desacato à autoridade

- A querida sem medo algum de dar em cima do amigo do ex

- Essa roupa horrorosa sem a menor elegância no leilão do Neymar Jr pic.twitter.com/nk1jmchv9K — Alexandro Magnos (@alecoutrins) June 23, 2023