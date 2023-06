Reprodução/ Twitter/ Casé TV Carol Dantas e Rafaella Santos foram questionadas sobre traição de Neymar

Na última quinta-feira (22), aconteceu o leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. No evento, Rafaella Santos e Nadine, irmã e mãe do jogador, e Carol Dantas, ex do atleta, foram questionadas sobre a traição de Neymar no relacionamento com Bruna Biancardi. As três fugiram dos questionamentos e evitaram a polêmica.

Carol Dantas é mãe de Davi Lucca, de 11 anos, primeiro filho do jogador. Ao ser questionada sobre a traição, a loira disse um "então" e saiu do local. Rafaella, por sua vez, pediu para que os repórteres não trouxessem polêmicas e Nadine apenas deixou a entrevista.



a Carol Dantas quando foi perguntada sobre a traição 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/c6PDFnbpXw — b. 📸 (@bruxfavs) June 22, 2023

Rafaella Santos, se esquiva de perguntas sobre o irmão Neymar “ Sem polêmicas” #rafaellasantos #neymar pic.twitter.com/9EiYosKnFJ — Fofocalizando News (@fofocalizzando1) June 23, 2023

Nadine, mãe do jogador Neymar evita responder perguntas sobre traição do filho “ Sem comentários” #nadine #neymar pic.twitter.com/5uXLJnbUHM — Fofocalizando News (@fofocalizzando1) June 23, 2023

O evento, que tem como objetivo dar oportunidades a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, reuniu 900 convidados. Entre eles, estavam Sabrina Sato, Luciana Gimenez, Deborah Secco, Virginia Fonseca, Seu Jorge e Patricia Poeta.



Após rumores afirmarem que Neymar teria traído Bruna Biacardi, namorada dele que está grávida, com a influenciadora Fernanda Campos, o atleta usou o Instagram para pediu desculpas para a cônjuge.