Reprodução Participante de 'Casamento às Cegas' critica edição: 'Lado negativo'

O fisioterapeuta Renan Justino, participante de "Casamento às Cegas Brasil 3", criticou o trabalho da edição da Netflix. Nesta sexta-feira (23), ele apontou que a exibição do reality trouxe um "lado muito negativo" da convivência com Agatha Moura, de quem ele ficou noivo.



Através dos Stories do Instagram, Renan reservou um tempo para responder questionamentos dos seguidores. Ao ser interrogado sobre o dia-a-dia com Agatha, Renan refletiu as cenas exibidas no streaming.

"O dia a dia com a Agatha era muito leve, muito bom, ela é muito divertida. Isso acabou não mostrando, mostrou poucos momentos da gente se divertindo um com outro. Trouxeram um lado muito negativo do que aconteceu e não mostrou a resolutiva ou como a gente se aprofundou em alguns assuntos que foram necessários para a gente fortalecer, criar raiz, para poder dizer sim no altar".

Durante os episódios, Agatha Moura aparece diversas vezes querendo descobrir detalhes do passado amoroso de Renan. A atitude fez com que a participante fosse muto criticada nas redes sociais. Telespectadores julgaram a passista como chata, ciumenta e conflitante. Renan nega essa impressão.

"O convivo com ela(...) Era surreal, era leve, era bonito. Quem pôde ver a nossa verdade ali, enxergou que era necessário ela se aprofundar naquilo", completou.

Outros participantes também criticaram a edição, como o caso da modelo Bianca Sessa, que foi acusada de ter obrigado o noivo Jarbas a se tatuar. Telespectadores alegam que foi essa percepção que tiveram ao assistir os episódios.