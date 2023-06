Reprodução/Instagram - 22.06.2023 Virginia Fonseca fez suspense para mostrar novo visual





Virginia Fonseca foi criticada nas redes sociais após mostrar o resultado do novo visual nesta quinta-feira (22). A influenciadora fez um grande suspense sobre a mudança no cabelo e seguidores esperavam uma transformação mais radical, o que gerou críticas de internautas após ela aparecer apenas mais loira.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor começou a exibir o processo no salão de beleza a partir das 13h desta quarta-feira (21). Ao longo do dia, usou filtros e gravou vídeos em diferentes ângulos para esconder o novo visual, aumentando o suspense e a expectativa de quem a acompanhava nos stories do Instagram.

Fonseca relatou que a transformação ficou pronta na madrugada desta quinta-feira. Ela ainda mostrou a reação surpresa do marido, Zé Felipe, e da sogra, Poliana Rocha, indicando uma possível mudança radical nos fios.





"Sem palavras para essa transformação. Ainda mais loira, amei. Autoestima no talo", escreveu ao exibir o resultado. Os comentários da postagem reuniram diversas críticas de internautas. "Esse suspense todo para um retoque de raiz?", escreveu uma pessoa. "A mudança: retocou a raiz", afirmou outra, utilizando um emoji de palhaço.

"Da água para o h20", ironizou um usuário. "Para que tanto suspense, se toda vez é é exatamente a mesma mudança?", avaliou outro. "Esse mistério todo para ficar do mesmo jeito", declarou mais um. Confira abaixo a publicação na íntegra:





