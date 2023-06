Reprodução/Instagram - 22.06.2023 Ana Furtado fez reforma em novo apartamento de luxo





Ana Furtado compartilhou com os seguidores o andamento da obra no novo apartamento de luxo que comprou no Rio de Janeiro. O imóvel é localizado beira-mar e uma grande estrutura foi aplicada para içar os móveis até o espaço.

"Como tudo na minha vida começou com um sonho, concretizei a compra de um novo imóvel. Hoje, depois de alguns meses de obra e reforma, estamos começando a mobiliar e queria dividir essa alegria com vocês", afirmou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (21).





A esposa de Boninho mostrou que uma cabeceira de cama e um sofá foram içados até o apartamento, exibindo a vista de uma praia no Rio de Janeiro ao fundo enquanto os móveis eram erguidos. Ana explicou que outros itens estão prestes a chegar e apareceu ao redor de caixas e outros itens da decoração já montados no imóvel.

"O negócio é pesado [móveis içados]. Que emoção, o apartamento novo vai ficar lindo", completou, celebrando o andamento da reforma no espaço.

