Reprodução / Instagram / @tatawerneck Rafa Vitti faz flexão com Tata Werneck nas costas

Tata Werneck voltou à academia acompanhada do marido, Rafa Vitti. A atriz e humorista mostrou um pouco do treino no Instagram.

No vídeo postado, Tata estava sentada nas costas de Rafa, que fazia flexões. Em outro vídeo, ela aparenta estar fazendo flexões na barra, mas depois é possível ver seu marido a levantando.

Ela brincou na legenda do post: "Treino em família: juntos contra o sedentarismo, desafiando a dor na coluna . @rafaavitti @rafalund".

Nos comentários, os seguidores se divertiram. “Tem lei contra exploração de marido?”, brincou um. “Boraaa!!! A gente treina, mas também se diverte neh?!”, disse o personal. “Morri com a segunda parte do vídeo”, falou uma seguidora.

Veja o post