Adele perde 100 mil seguidores no Instagram por apoio a causa LGBTQIA+





A cantora britânica Adele tem sido boicotada no Instagram após homenagar a comunidade LGBTQIAP+ no último sábado (17) como parte da celebração do mês do orgulho , durante sua performance em sua residência em Las Vegas (EUA).

Durante seu show no The Colosseum at Caesars Palace como parte do espetáculo Weekends With Adele , a cantora usou um vestido preto com as cores da bandeira LGBTQIAP+ .





A artista de 35 anos e dona de sucessos como Hello e Rolling In The Deep , rebateu os internautas preconceituosos nos Stories de sua conta oficial no Instagram com um GIF do falecido ator Robin Williams .

Pelo apoio à causa LGBTQIAP+ , Adele perdeu 100 mil seguidores .

. @Adele posted this gif on her IG story, implying that she does not care about losing followers 👋🏻😘



— She lost 100k followers following her last #WeekendsWithAdele post where she can be seen wearing supporting the LGBT community. pic.twitter.com/9qL2urs7AT — Adele Now (@AdeleNowuk) June 19, 2023