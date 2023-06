Reprodução/Instagram Leticia Cazarré falou do estado de saúde da filha





Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, comemorou um ano em uma festa nesta quarta-feira (21) . O casal publicou declarações para a bebê, que nasceu com uma doença rara no coração, e a esposa do ator aproveitou para atualizar o estado de saúde da caçula no primeiro aniversário.

"Foi maravilhoso poder estar em casa com todos os filhos, meu marido e a Guilhermina no melhor momento da vida dela. Ela está muito bem. Essa semana, alcançamos uma graça inesperada, que era ela parar de precisar do oxigênio. Até levamos ela para sala só com o respirador, sem precisar carregar aquela mala de oxigênio. A gente está muito feliz, foi um presente de aniversário que recebemos do papai do céu", disse Letícia, nos stories do Instagram.





Juliano ainda avaliou como o primeiro ano de vida de Maria Guilhermina "valeu por dez". "Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor. Tanto amor. E Fé. Durante todo esse tempo Deus nos sustentou. Ele foi a nossa força e só por isso não fraquejamos", escreveu o ator.

"Um ano inteiro de milagres, de entrega total, de lutas, lágrimas transformadas em um Bem maior, e muito, muito amor. Nada do que escrevesse seria suficiente para descrever tudo o que vivemos e o quanto nos transformamos desde que Deus nos confiou a missão de receber você em nossas vidas", complementou a companheira do ator, em outra postagem.

Letícia também agradeceu o apoio de Juliano nos desafios com a filha mais nova. "Te amo, Juliano Cazarré. Com você, tudo é possível. O amor a tudo suporta", afirmou. Confira abaixo as postagens do casal:













