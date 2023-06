Reprodução/Instagram Leticia e Juliano Cazarré celebram um ano da filha caçula com festa

Nesta quarta-feira (21) Juliano Cazarré e Leticia Cazarré preparam uma festa para celebrar o aniversário de um ano da filha caçula, Maria Guilhermina.

O casal reuniu amigos e familiares no evento que contou com decoração, bolo, docinhos e até pula-pula para as crianças.





Pelas redes sociais, os papais deram detalhes da comemoração. "O que dizer da festa de 1 aninho da Maria Guilhermina que minhas amigas se uniram para organizar?", contou Leticia.



Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide e voltou para casa, no Rio de Janeiro, no início do mês após passar por mais um procedimento.

