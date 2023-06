Reprodução/ Band Datena se irrita e grita com produção ao vivo

Na última quarta-feira (21), o apresentador Datena perdeu a paciência com a produção do "Brasil Urgente" e acabou gritando com a equipe no ao vivo. Ele falava do caso Isabella Nardoni quando se irritou com uma informação que recebia pelo ponto.

"Aquele vigarista, jogou a... Assassino... Capeta, jogou... Eu já ouvi, pô! Já ouvi que o Marcelo tá com o Palumbo! Não precisa falar 40 vezes, pô!", disse Datena.

A equipe introduzia ao apresentador uma entrevista do repórter Marcelo Medeiros com o deputado federal Delegado Palumbo (MDB - SP). Internautas reagiram nas redes sociais. "Kkkkkkk calma maria do bairro", disse um usuário do Twitter.

🚨Datena perde o controle ao vivo e grita com produção que avisou que o repórter estava no ponto! pic.twitter.com/cfcOyUc0Pj — Dieguinho (@diegoschueng) June 21, 2023