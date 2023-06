Reprodução/Instagram - 21.06.2023 Eliezer e Viih Tube se encontraram com Tata Estaniecki e Júlio Cocielo





Viih Tube mostrou nas redes sociais o encontro que teve com Tata Estaniecki e Júlio Cocielo em uma clínica pediátrica, nesta terça-feira (20). A ex-BBB e o marido, Eliezer, se encontraram com o casal de influenciadores durante uma consulta pediátrica dos filhos e encantaram os seguidores com a reunião de Lua e Caio.

"Hoje conheci meu amiguinho Caio 'galela'", afirmou o perfil da filha de Viih e Eliezer no Instagram, que apresenta 2 milhões de seguidores. "Amiguinhos de pediatra. Quem aguenta esses amiguinhos?", comentou Tata, mãe de Caio e Bia com Júlio.





"Encontro de milhões", afirmou uma pessoa nos comentários. "Ai meu fofurômetro", comentou outra. "Lindos demais", pontuou mais uma. "Que eles possam nutrir uma amizade verdadeira desde o berço para vida", expressou uma seguidora.

