Na última terça-feira (20), a apresentadora Giovanna Ewbank relatou um momento tenso e íntimo que viveu com Bruno Gagliasso. Durante a entrevista com Cleo no Quem Pode, Pod, comandado por ela e Fernanda Paes Leme, a loira contou que o marido já quis fazer um "sexo violento" mas não agradou Ewbank.

A apresentadora contou que Gagliasso gosta de incorporar personagens nas e na época estava se preparando para viver o serial killer na série "Dupla Identidade" (2014).

Paes Leme, inclusive, relembrou de uma situação onde esteve na casa do casal e Gagliasso quis amarrá-la. "Teve uma vez que o Bruno foi fazer um serial killer e ele tava fazendo aula de nós porque ele amarrava as pessoas. Aí um dia eu cheguei lá na casa deles, ele veio me amarrar, fazer um nó, começou a me amarrar... Aí você via pela casa tinham fotos de mulheres amarradas", disse a atriz.

Giovanna Ewbank, então, contou que as fotos estavam até na cabeceira da cama do casal e, em seguida, relembrou uma situação íntima que os dois viveram. "Na cabeça da minha cama, fotos de mulheres amarradas, mortas, pra ele entrar no personagem. E teve uma vez que eu estava namorando com ele, transando, ele pegou assim no meu pescoço. Eu falei: 'você tá de sacanagem'".

Fernanda, então, disse que mais do que uma questão do personagem, Gagliasso poderia gostar de uma sexo selvagem. Giovanna Ewbank interrompeu e deixou claro: "Eu não gosto".

Paes Leme, então, completou: "Como se chama isso? Estranguladinha no sexo".