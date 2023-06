Reprodução/ Instagram Thay Lacerda é apontada como novo affair de Rodolffo

Na última terça-feira (20), o ex-BBB Rodolffo postou uma foto no Instagram que deixou os fãs curiosos. O sertanejo apareceu beijando uma mão feminina no clique. Os internautas suspeitaram de um novo affair do artista e apontaram a nova pretendente.



Os fãs usaram o twitter para comentar a foto. "Conhecendo o Rodolffo se postou isso é porque a coisa tá mais séria do que a gente imagina", disse um. "Ai o Rodolffo assumiu que tá namorando, só quero que você seja feliz meu amor... tô torcendo por você sempre", escreveu outra.



Outros internautas ainda apontaram quem seria o novo affair de Rodolffo. O sertanejo estaria se relacionando com a influenciadora Thayla Lacerda, já que ela ela tem a mesma tatuagem que a pessoa da foto na mão. A produtora de conteúdo tem 24 anos e fala sobre o dia a dia, beleza e moda no Instagram, onde tem mais de 51 mil seguidores.





