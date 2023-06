Foto: Reprodução / instagram / @alanismorissette Ingressos para Alanis Morissette no Brasil custam entre R$ 225 e R$ 760





A cantora e compositora candense Alanis Morissette voltará ao Brasil em 2023 para realizar uma única apresentação em São Paulo no dia 14 de novembro no Allianz Parque .

Este será o primeiro show da hitmaker de You Oughta Know no país após 12 anos . Agora, ela celebrará os 25 anos de lançamento do álbum Jagged Little Pill que a projetou para o estrelato mundial.





O disco ganha destaque pelos grandes sucessos Hand In My Pocket, You Learn e o já citado single You Oughta Know .

A pré-venda iniciou nesta terça-feira (20) e seguirá nesta quarta (21). Para o público em geral, os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira (22).

Os valores dos ingressos variam entre R$ 225 e R$ 760 . A meia-entrada é prevista para ambos os bilhetes.

Confira: