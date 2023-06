Reprodução / Quem Pode, Pod Cleo no Quem Pode, Pod

Cleo participou do episódio desta terça-feira (20) do Quem Pod, Pod, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A cantora desabafou sobre a pressão que sofreu e sofre para ter filhos.

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", falou Cleo.

A cantora contou que congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar".

Cleo ainda revelou que antes de conhecer o marido, fazia muito sexo casual, até que uma amiga apresentou Leandro a ela. "Eu estava solta na pista, não estava me preocupando com homem. Estávamos em um bar em São Paulo e não ficamos na primeira noite. Não queria encarar que estava apaixonada. (...) Eu estava com pavor de homem entrando na minha vida, dando palpite. Em 2017 dei um perdido nele. A gente estava há seis meses ficando. Deixei claro que não estávamos namorando”, afirmou.

Ela contou que depois disso Leandro mudou para Bahia e ela entrou em contato com ele depois de um ano, após ter sonhado com ele: "Mandei mensagem super amigável para ele. 'Tive um sonho muito legal com você e Gael' (filho de Leandro). Pesquisei onde ele estava e descobri que Leo estava casado. Aí bateu! Perdi, pensei... Mas tudo bem, quero ser amiga dele".

A artista disse que contou o sonho ao atual marido e ele disse que havia se separado da esposa naquele mesmo dia. Depois disso eles se encontraram quando ela foi garota propaganda da empresa de Leandro. "Mexeu muito comigo. Voltamos a ficar um mês depois, pois eu estava namorando. Eu e Leandro começamos a namorar e em oito meses casamos", finalizou.