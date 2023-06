Reprodução / Instagram Day Limns é acusada de satanismo por Danilo Mlaker

A cantora Day Limns lançou o clipe da música “Minha Religião” no último dia 8 e virou alvo de críticas de Danilo Mlaker, um pastor evangélico. Ele chegou a acusá-la de satanismo.

"Ela está influenciando jovens de cunho satânico, de cunho maligno. Deu pra passar um pouco mal aqui enquanto analisava o clipe. É um clipe pesado, com muita mensagem subliminar e eles fazem questão de mostrar essas mensagens", declarou o pastor em um vídeo no Youtube.

Na descrição do vídeo, ele continuou a fazer críticas: "Olá, admirados por Deus! Mesmo que muitos afirmem que isso seja apenas uma quebra de cultura ou a desconstrução do politicamente correto, ou ainda uma música que inspira poesia e romance, gostaria de garantir a vocês que há grandes chances de que essa jovem, que já foi evangélica e conhece a palavra de Deus, esteja envolvida até o pescoço com iniciação satânica. Existem fortes indícios de que Day Limns conheça os segredos ocultos da magia, conjuração de mãos e muito mais".

A cantora levou as críticas na brincadeira. "É aquela coisa, gente, todo artista tem seu momento de pacto com o capeta... zoeira. Ou será que não é zoeira? Porque o querido aqui gastou bastante tempo dele para fazer uma resenha sobre o quão satanista eu sou", brincou no Instagram.

"Amor, às vezes a presença maligna está vindo de outro lugar... talvez de dentro para fora, sabe? Vamos analisar isso aí, também. Será que as pessoas não sabem o que é arte?", refletiu a cantora, que ainda tirou sarro do vídeo do pastor. "Toda vez que vejo esse vídeo, eu morro de rir", continuou Day.