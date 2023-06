Reprodução/Instagram - 31.07.2022 Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com filhos

Nesta terça-feira (20),Títi, a primeira filha do casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, completou 10 anos de idade e ganhou uma festa surpresa. Logo pela manhã, ela foi acordada pelos pais e pelos irmãos, Bless, de 8 anos, e Zyan, de 2 anos.



Por meio do Instagram, Ewbank compartilhou com os seguidores o aniversário da filha, relembrou o encontro com Títi e revelou que descobriu o “verdadeiro amor” com a chegada dela. “Hoje, a minha rainha faz 10 anos! E, quando eu digo ‘Minha Rainha’, é no sentido mais amplo da palavra”, iniciou ela.



“Desde o nosso primeiro encontro físico, é ela quem rege a minha vida, ilumina os meus sentimentos, e guia os meus passos. Tudo é por ela e pra ela! Chissomo significa graça divina. Sim, foi ela quem chegou mudando tudo e todos, agraciando a minha vida e todos ao meu redor, foi através dela que pude descobrir o verdadeiro amor, e o real significado da palavra ‘alma gêmea’”, declarou ela.



Nos comentários, amigos do casal felicitaram a aniversariante e celebraram a data. Fernanda Paes Leme, que apresenta um podcast junto com Giovanna, disse: “Lindeza sem fim, amo demais!”. Marcos Mion, que completa 44 anos hoje, escreveu: “Mesmo dia que eu! Parabéns, Títi! Viva essa família linda!”.



Confira a publicação na íntegra: