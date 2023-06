Reprodução/Globo/Instagram - 20.06.2023 Azzy, de 'Vai na Fé', foi confundida com Bia Miranda





Azzy, intérprete de Ivy em "Vai na Fé", foi confundida com Bia Miranda enquanto realizava uma viagem com um motorista de aplicativo. A atriz afirmou que o condutor do carro era fã da vice-campeã de "A Fazenda 14" e torceu pela vitória da influenciadora na última edição do reality show da Record.

"O motorista falou assim quando entrei no carro: 'Te conheço, está tirando onda'. Agradeci, seguimos viagem. Encerrando a viagem, ele pediu para tirar foto e falou: 'Valeu Bia, era para você ter ganhado A Fazenda'. Faz uma hora que estou rindo", afirmou Azzy no Twitter.





A atriz afirmou estar "convicta" de que o motorista assistia à novela da Globo. Um internauta ainda comentou que também já se confundiu ao ver uma foto de Bia nas redes sociais: "Quando essa foto da Bia passou na minha telinha eu jurei que era você".

Quando essa foto da bia passou na minha telinha eu jurei que era vc KKKKKKK pic.twitter.com/bqwVOjqIl8 — LOVEZY | FUNK RAVE❤️‍🩹 (@azzyversos) June 19, 2023





Com a repercussão do caso na web, Azzy chamou Miranda de "gêmea" e a ex-participante de "A Fazenda" entrou na brincadeira. "Amo, gêmea", escreveu a neta de Gretchen, nos stories do Instagram.

