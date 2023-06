Reprodução/ Instagram Juliette dançou em cima da mesa em viagem

Nesta terça-feira (20), Juliette usou o Twitter para rebater críticas de internautas. A web criticou a ex-BBB por dançar em cima da mesa de um restaurante enquanto estava em uma viagem na Grécia.



"Eitaaaa… que tanta fofoca. Parem de acreditar em coisa de internet! Vamos de resumão que eu tô em conexão e com tempo livre. É NORMAL as pessoas subirem nas mesas e rodar guardados em Mykonos. Eu que sou bagunceira acheiii maraaaaaa", disse ela.



Em seguida, Juliette falou de amizade. A cantora viajou com Anitta, Vivi Wanderley, Jade Picon, Lexa, Marina Senna e mais famosos para a Europa. "Amizade de verdade ainda existe. Meus vínculos não são frágeis e isso não mudará, mesmo que alguns desejem o contrário", escreveu.



Juliette ainda relatou a facilidade que tem em fazer amigos: "Sou grata por ser uma pessoa que vibra boa energia e atrai isso. Fiz amizade com um monte de gente (sem falar inglês kkk) Respeito, educação e palhaçada não tem idioma. Parem de ver maldade em tudooo e vão ser feliz!".

No Instagram, Juliette também falou da polêmica do restaurante: "Fui ver as atualizações das fofocas, e vi essa da mesa, algumas pessoas criticando, dizendo que eu estava escandalizando a família que estava do lado, mas o restaurante era assim, é normal. E as pessoas para criticar... Só sou bagunceira, sempre fui (...). Eu sou assim, essa sou eu, sou brincalhona e gosto de bagunça".