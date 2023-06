Reprodução/Instagram - 18.06.2023 Wanessa Camargo e Melody cantaram juntas em show





Wanessa Camargo recebeu Melody em um show em São Paulo, do bloco "Xainirô", na noite deste sábado (17). A artista cantou com a jovem de 16 anos e a elogiou nas redes sociais, onde também mostrou outros momentos da apresentação com Tiago Abravanel e o apoio do namorado, Dado Dolabella, no evento.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Linda. Amei te conhecer e ver no bloco, uma honra. Brilha muito, menina", afirmou Wanessa, nos stories do Instagram. Melody também celebrou o encontro nas redes sociais: "Maravilhosa".





A cantora de 16 anos apresentou algumas faixas autorais, como "Assalto Perigoso" e "Love, Love". Já com Wanessa, cantou a canção "Pipoco", parceria com Ana Castela e DJ Chris no Beat.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Confira abaixo trechos da apresentação:

📽️ | “QUE NOITE! ✨

O Será Q Abre abriu e tivemos uma noite incrível com o Bloco Xainirô! ❤️

A @WanessaCamargo entregou TUDO e ainda trouxe Melody e @TiagoAbravanel cantando hit atrás de hit”. — Audio via Instagram. pic.twitter.com/6gJdhRC133 — 𝐖𝐚𝐧𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐬 | 𝐅𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 (@WanessaInfos) June 18, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: