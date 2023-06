Reprodução/Globo - 18.06.2023 Emílio Dantas e Carolina Dieckmann interpretam Theo e Lumiar em 'Vai na Fé'





Theo voltará a causar confusão no capítulo desta segunda-feira (19) de "Vai na Fé". O personagem de Emílio Dantas foi intimado a prestar depoimento sobre os abusos cometidos e vai exibir revolta com a situação, chegando bêbado para depor na delegacia.

Após assumir estar nervoso para Lumiar, Theo passará no bar de Orfeu (Jonathan Haagensen) e ficará alcoolizado antes do depoimento no caso judicial. "Daqui a pouco é a minha vez de depor. Me vê alguma coisa para beber aí, vai. Só para relaxar um pouco antes de encarar essa", dirá o vilão, antes de tomar metade de uma garrafa de uísque.





Ao chegar na delegacia, a advogada de Theo logo percebe que o cliente e affair está bêbado, assim como Benjamin (Samuel de Assis) também nota. Lumiar sugere adiar o depoimento, mas o personagem de Emílio inicia a confusão.

"Estou ótimo. Me chamaram para falar, eu vou falar. Jogar tudo no ventilador. Vou falar que Benjamin Garcia é um frustrado! Perdeu tudo para mim: a namorada, a filha, a Lumiar", gritará no local, chamando a atenção de um delegado. "Vocês estão achando que minha delegacia é mercado de peixe? Parem com essa gritaria ou eu registro ocorrência", alertará o profissional.

Theo acaba não conseguindo depor naquele dia e o caso continuará a ser explorado nos próximos capítulos. Já foi revelado que Clara (Regiane Alves), ex-esposa do vilão, mudará de ideia e prestará um depoimento contra o ex-marido.





