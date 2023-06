Reprodução/Instagram - 18.06.2023 Victor Hugo, da dupla com Diego, passou por cirurgia





Victor Hugo, que forma uma dupla com Diego, realizou uma cirurgia após passar mal em um show em Valparaíso de Goiás. Segundo a equipe dos artistas, o cantor "apresentou um quadro de dor abdominal com piora progressiva" e passou por uma intervenção cirúrgica.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O procedimento aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais, e foi necessário para a retirada de cálculos na vesícula biliar. Com a internação, Victor Hugo foi substituído por Vitinho Imperador e Netto & Henrique em apresentações com Diego neste final de semana.







Um show marcado para este domingo (18) em Capinópolis (MG) foi adiado para o dia 16 de junho de 2024 e a decisão foi tomada "em comum acordo com a produção do evento", segundo comunicado da equipe da dupla. Victor Hugo tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde com uma postagem ainda no hospital.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !



"Passando para dizer que correu tudo bem em minha cirurgia. Obrigado pelo carinho e por todas as mensagens de apoio. Gratidão ao Doutor por todo empenho e atenção, assim como de toda sua equipe. Agora é descansar e me reestabelecer para voltar o mais rápido possível aos palcos", escreveu no Instagram.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: