Reprodução/Instagram - 18.06.2023 Sabrina Sato reuniu elogios por postagem de biquíni





Às vésperas do inverno, Sabrina Sato usou as redes sociais para mostrar o look em um apartamento em São Paulo. A apresentadora deixou o frio de lado e posou de biquíni, enquanto a cidade registra temperatura média de 11°C.

"Apaixonada nesse biquíni", declarou Sato. Ela escolheu um óculos do mesmo tom de azul do biquíni para compor o visual e ainda agradeceu que o item foi presente de uma amiga, a influenciadora Gabriela Versiani.







A postagem de Sabrina reuniu elogios de internautas. "Que mulher", afirmou uma pessoa no Twitter. "Está linda", pontuou outra. "Sabrina do céu, maravilhosa", comentou mais uma.

Confira abaixo a publicação:





